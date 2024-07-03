Рецепт домашней пиццы с наливным тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя пицца

Если вы любите пиццу, но вам не нравится возиться с тестом, то этот рецепт для вас. Предлагаем приготовить домашнюю пиццу с наливным тестом на кефире.

Ингредиенты:

Куриные яйца — 1 шт.;

Кефир — 250 мл;

Мука — 200 гр.;

Подсолнечное масло — 2 ст. л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Соль — ½ ч. л.;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Помидоры — 2 шт.;

Маринованные огурцы — 5 шт. средних;

Копченая колбаса — 200 гр.;

Свиная шейка — 150 гр.;

Твердый сыр — 200 гр.;

Свежая зелень — 1 пучок.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепт пиццы на наливном тесте

Для приготовления теста смешать с помощью миксера кефир, яйцо, сахар, разрыхлитель, соль, просеять и медленно всыпать муку. Помидоры, колбасу и шейку нашинковать тонкими кусочками, огурцы порезать кружками, сыр натереть на терке, зелень измельчить ножом. Противень смазать маслом, вылить тесто, разровнять его ложкой. На тесто уложить слой помидоров, шейку, огурцы, копченую колбасу, посыпать половиной натертого сыра. Поставить в разогретую духовку и выпекать до готовности. За 10 минут до окончания приготовления вытащить противень посыпать пиццу оставшимся сыром и зеленью. Домашняя пицца с наливным тестом, приготовленная по такому рецепту, получается сочной и сытной.

Калорийность на 100 гр.: 207 ккал. БЖУ: 9,28/14,05/11.

Время приготовления: 1,5 — 2 часа.

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