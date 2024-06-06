В вегетарианский сет в ресторане ПМЭФ вход салат с томатами черри и кремом из базилика. Делимся простым рецептом и рассказываем, как легко и просто приготовить подобное блюдо дома.
Ингредиенты
- черри — 250 г;
- базилик — 20 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- орехи — 50 г;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления
Для начала подготовим крем из базилика. Для этого возьмем зелень, промоем ее под проточной водой.
Отложим несколько листочков для украшения. Оставшиеся — разорвем на крупные части, отправим в блендер. Туда же добавим орехи (подойдут кедровые, грецкие, миндаль), оливковое масло и чеснок.
Подготовим томаты черри. Вымойте их, разрежьте пополам или оставьте целыми в зависимости от предпочтений.
Выложите на блюдо крем, томаты черри, украсьте листиками базилика.
Готово!
Ранее мы делились другим рецептом из меню ПМЭФ: приготовьте картофель с жареными вешенками и сыром пармезан.
Читайте также:
Кокосовое крем-брюле: легкий рецепт нежного десерта;
Продукты на букву «Н» в энциклопедии продуктов: необычные кулинарные идеи;
Как и сколько варить свиной язык: объясняем тонкости и делимся секретами;
Готовим квас как в СССР из бочки: простой рецепт ностальгического напитка;
Готовим руколу с телятиной под соусом из тунца по ресторанному рецепту.