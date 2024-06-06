Салат с томатами черри и кремом из базилика: рецепт блюда из меню ПМЭФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В вегетарианский сет в ресторане ПМЭФ вход салат с томатами черри и кремом из базилика. Делимся простым рецептом и рассказываем, как легко и просто приготовить подобное блюдо дома.

Ингредиенты

черри — 250 г;

базилик — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

орехи — 50 г;

соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Для начала подготовим крем из базилика. Для этого возьмем зелень, промоем ее под проточной водой.

Отложим несколько листочков для украшения. Оставшиеся — разорвем на крупные части, отправим в блендер. Туда же добавим орехи (подойдут кедровые, грецкие, миндаль), оливковое масло и чеснок.

Подготовим томаты черри. Вымойте их, разрежьте пополам или оставьте целыми в зависимости от предпочтений.

Выложите на блюдо крем, томаты черри, украсьте листиками базилика.

Готово!

Ранее мы делились другим рецептом из меню ПМЭФ: приготовьте картофель с жареными вешенками и сыром пармезан.

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