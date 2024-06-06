Для того, чтобы отведать руколу с телятиной под соусом из тунца, не обязательно быть гостем элитного заведения. Повторить ресторанный деликатес можно и самостоятельно. Делимся рецептом изысканного салата.
Состав
- телятина — 300 г;
- рукола — 200 г;
- тунец консервированный — 100 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте мясо. Ломтики должны быть тонкими и длинными. Обжарьте в 1 ст. л. масла до золотистости. Добавьте специи по желанию.
Украсьте руколой дно блюда, в котором будет подан салат.
Измельчите тунец до однородности (в блендере или через сито). Влейте в массу масло, взбейте, добавьте лимонный сок и снова перемешайте. К слову, соус можно дополнить каперсами, но это необязательно.
Выложите мясные ломтики на руколу, полейте соусом.
Теплый салат из руколы с телятиной под соусом из тунца можно подавать к столу!
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