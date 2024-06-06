Готовим руколу с телятиной под соусом из тунца по ресторанному рецепту

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Рукола с телятиной под соусом из тунца

Для того, чтобы отведать руколу с телятиной под соусом из тунца, не обязательно быть гостем элитного заведения. Повторить ресторанный деликатес можно и самостоятельно. Делимся рецептом изысканного салата.

Состав

телятина — 300 г;

рукола — 200 г;

тунец консервированный — 100 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте мясо. Ломтики должны быть тонкими и длинными. Обжарьте в 1 ст. л. масла до золотистости. Добавьте специи по желанию.

Украсьте руколой дно блюда, в котором будет подан салат.

Измельчите тунец до однородности (в блендере или через сито). Влейте в массу масло, взбейте, добавьте лимонный сок и снова перемешайте. К слову, соус можно дополнить каперсами, но это необязательно.

Выложите мясные ломтики на руколу, полейте соусом.

Теплый салат из руколы с телятиной под соусом из тунца можно подавать к столу!

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