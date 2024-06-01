Вырастет чеснок размером с ладонь: секрет уникальной простой подкормки

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Чеснок считается одной из самых полезных культур, выращиваемых в огороде. Многие садоводы знают, что для растения важно набрать пышную зеленую массу без желтых перьев, чтобы головки чеснока были крупными. Садовод Елена Литвинова поделилась секретом выращивания идеального чеснока.

По словам эксперта, для растения достаточно приготовить простую, но эффективную подкормку. Секрет заключается в картофельном крахмале.

Литвинова порекомендовала развести две столовые ложки крахмала в 10 литрах воды, а чтобы усилить эффект, можно добавить гумат согласно инструкции. Все ингридиенты нужно смешать и поливать раствором чеснок раз в неделю.

Литвинова назвала это одним из самых эффективных и доступных удобрений, ведь крахмал из-за химических процессов в растениях превращается в глюкозу.

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