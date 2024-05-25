Дачникам посоветовали «напоить» слизней пивом Агроном Коврижных заявила, что пиво поможет в борьбе со слизнями на даче

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Пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде, сообщила изданию «БелНовости» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. По ее словам, эти вредители испытывают слабость к хмельному напитку, а потому ловушки с пивом помогут поймать слизней и избавиться от них.

Агроном добавила, что кроме пива со слизнями можно бороться при помощи скорлупы от грецких орехов. Коврижных рассказала, то ее следует разложить по периметру участка и оградить саженцы, которые привлекают слизней. Также поможет опудривание. Для этого способа в качестве основного компонента сойдут порошковая горчица, жгучий перец или табачная пыль.

Ранее садовод Андрей Туманов сообщил, что кроты могут приносить пользу огороду, потому что они уничтожают личинок майских жуков. Эксперт подчеркнул, что также кроты своими подземными ходами обеспечивают насыщение почвы кислородом. Он добавил, что подземные ходы кротов также способствуют разрыхлению почвы и насыщению ее влагой.

Биолог Анна Банникова рассказала, что кротов от садового участка может отогнать кофейная гуща и другие резкие запахи, например, мазута или бензина, а также испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла.