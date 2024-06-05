Кокосовое крем-брюле — это вкусный десерт с нежным кремовым наполнением и хрустящей карамельной корочкой. Он традиционно входит в меню ПМЭФ. Делимся простым рецептом нежного десерта.
Ингредиенты
- яйца — 5 шт.;
- сливки — около 500 мл;
- кокосовое молоко — 200 мл;
- сахарная пудра — 50 г;
- сливочное масло — 15 г;
- сахар — 150 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- ваниль — по вкусу;
- ягоды, мята — для украшения.
Способ приготовления
Взбейте вместе 3 яйца и 2 желтка, сахарную пудру. Нужно получить светлую массу.
В сотейнике смешайте кокосовое молоко и сливки и доведите их до кипения. Уберите с огня и добавьте ваниль по вкусу.
Тщательно перемешайте.
Возьмите подходящую емкость, смажьте сливочным маслом. Залейте в нее смесь. Поставьте посуду в высокую форму. До середины емкости с тестом залейте ее теплой водой.
Отправьте в духовку на 50 минут. Выпекайте при 160 градусах.
Остудите десерт и отправьте в холодильник на несколько часов.
Теперь приготовим карамель.
Расплавьте сахар, прокипятите получившуюся карамель. Дайте остыть.
Размельчите карамель до состояния пудры, посыпьте получившимся порошком десерт.
Отправьте его в духовку или микроволновку на пару минут.
Можно также попробовать сделать карамельную корочку с помощью горелки.
Для этого посыпьте десерт коричневым сахаром и карамелизуйте его при помощи горелки до образования хрустящей корочки.
Сверху можете украсить блюдо листиками мяты и ягодами.
Готово! Вы получили вкусный десерт как в меню ПМЭФ.
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