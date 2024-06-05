Картофель с жареными вешенками и сыром пармезан: рецепт блюда с ПМЭФ

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Делимся интересным рецептом из меню ПМЭФ. В нашем материале рассказываем, как приготовить картофель с жареными вешенками и сыром пармезан — вкусное и сытное блюдо русской кухни.

Ингредиенты

картофель — 5–7 клубней (зависит от их размера);

вешенки — 350 г;

лук — 1 шт.;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль, перец и другие специи — по вкусу;

сыр пармезан — 150 г.

Способ приготовления

Почистите картошку, нарежьте ее соломкой.

Помойте и обсушите грибы.

Нарежьте лук полукольцами.

На разогретую сковородку с маслом выложите картофель и жарьте его, иногда помешивая.

Нарежьте вешенки пластинками, отправьте их к картофелю примерно через 5 минут после начала жарки.

Смешайте грибы с картофелем, посыпьте специями, солью, перцем.

Добавьте к смеси лук, перемешайте и жарьте еще пару минут.

Пока картошка с грибами жарятся, натрите пармезан.

Снимите блюдо с огня, посыпьте его тертым сыром.

Подавайте горячим, чтобы сыр красиво тянулся.

Готово! Вы приготовили блюдо из меню ПМЭФ.

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