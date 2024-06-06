Свиной язык — питательный деликатес, содержащий много полезных веществ и витаминов. Рассказываем, как и сколько его варить, делимся секретами и объясняем тонкости.
Ингредиенты:
- свиной язык — 1–2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- чеснок — 1–2 головки;
- соль — по вкусу;
- перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
Хорошо промойте язык и немного поскребите его ножом.
Рекомендуем надрезать деликатес с внутренней стороны. Так мы предотвратим скопление воздуха во время варки.
Для бульона нам понадобятся зелень (по вкусу) и овощи: морковь, чеснок и лук.
В кастрюлю выложить язык, залить водой, довести до кипения. Важно: вода должна закрыть весь язык.
Не забудьте снимать пену.
Добавьте к языку лук, морковь и чеснок, несколько горошин черного перца.
Оставьте язык вариться на 1,5–2 часа.
Соль к языку добавляем только за 15–20 минут до конца варки. Необходимо посолить жидкость так, чтобы бульон казался немного пересоленным.
Вытащите язык из бульона и отправьте в холодную воду. Остудите и очистите продукт.
Отправьте очищенный язык обратно в бульон, оставьте его там еще на пару минут на небольшом огне.
Готово!
Вареный свиной язык отлично подходит для приготовления закусок и салатов.
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