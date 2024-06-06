Как и сколько варить свиной язык: объясняем тонкости и делимся секретами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свиной язык — питательный деликатес, содержащий много полезных веществ и витаминов. Рассказываем, как и сколько его варить, делимся секретами и объясняем тонкости.

Ингредиенты:

свиной язык — 1–2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

чеснок — 1–2 головки;

соль — по вкусу;

перец горошком — по вкусу.

Способ приготовления

Хорошо промойте язык и немного поскребите его ножом.

Рекомендуем надрезать деликатес с внутренней стороны. Так мы предотвратим скопление воздуха во время варки.

Для бульона нам понадобятся зелень (по вкусу) и овощи: морковь, чеснок и лук.

В кастрюлю выложить язык, залить водой, довести до кипения. Важно: вода должна закрыть весь язык.

Не забудьте снимать пену.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Добавьте к языку лук, морковь и чеснок, несколько горошин черного перца.

Оставьте язык вариться на 1,5–2 часа.

Соль к языку добавляем только за 15–20 минут до конца варки. Необходимо посолить жидкость так, чтобы бульон казался немного пересоленным.

Вытащите язык из бульона и отправьте в холодную воду. Остудите и очистите продукт.

Отправьте очищенный язык обратно в бульон, оставьте его там еще на пару минут на небольшом огне.

Готово!

Вареный свиной язык отлично подходит для приготовления закусок и салатов.

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