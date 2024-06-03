Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым: легкий рецепт

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Рис давно популярен не только в Юго-Восточной Азии, но и по всему миру. Как правильно приготовить эту полезную крупу? Рассказываем, как варить рис так, чтобы он был рассыпчатым и не слипался.

Ингредиенты

Рис — 1 стакан.

Вода — 2 стакана.

Соль, специи — по вкусу.

Масло сливочное — 1–2 ст. л.

Способ приготовления

Чтобы рис не слипался, важно правильно его сварить. Делимся легким рецептом.

Промойте рис перед варкой в холодной воде до ее прозрачности. Это удалит не только грязь, но и крахмал. Именно из-за него крупа сильно слипается.

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Выберите подходящую кастрюлю и добавьте в нее воды. Соблюдайте правильную пропорцию: 1 часть риса на 1,5–2 части жидкости.

Посыпьте рис солью. Можно добавить специи по вкусу.

Не перемешивайте получившуюся смесь.

Доведите воду до кипения, уменьшите огонь.

Варите на медленном огне 15–20 минут.

В конце варки, когда большая часть воды уже выкипела, но рис еще немного покрыт ею, добавьте кусочек сливочного масла. Это придаст рису мягкий вкус.

Готово!

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