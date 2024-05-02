Врач объяснила, чем опасен оставленный в кастрюле с супом половник Врач Парецкая: оставленный в кастрюле с супом половник грозит отравлением

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Половник или ложка, оставленная в кастрюле с готовой едой, может испортить вкус и качество продукта, а также спровоцировать пищевое отравление, предупредила врач-патофизиолог Елена Парецкая. По ее словам, которые приводит «Доктор Питер», если поставить посуду с поварешкой в холодильник, запах из неплотно прикрытой кастрюли пропитает все продукты, которые лежат без герметичных упаковок.

Крышка неплотно прилегает к краям кастрюли, и запахи спокойно испаряются. Запахи из самого холодильника также попадают внутрь кастрюли, смешиваясь с ароматами еды. Вкус продукта, после того как вы достанете его с полки, будет не самым лучшим, — отметила врач.

Кроме того, в теплое время года в блюдо с половником могут попасть мошки и мухи. А если оставить в нем немытый столовый прибор, то можно занести туда бактерии. В лучшем случае продукт просто испортиться, в худшем — можно получить пищевое отравление с неприятными симптомами, констатировала Перецкая.

Ранее нутрициолог Ксения Глинкина рассказала об опасных для здоровья овощах. По ее словам, нужно с осторожностью есть кукурузу, картофель, томаты, баклажаны и перец.