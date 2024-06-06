Зачем поливать грядки после каждого дождя? Ответ опытных садоводов удивляет

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Оказывается, многие дачники совершают одну и ту же ошибку, которая не дает огородным культурам расти в полной мере. Однако бывалые садоводы рассказали, что нужно делать после каждого дождя, чтобы собирать горы урожая.

Агроном Ксения Давыдова рассказала, что после дождя грядки необходимо поливать. Эксперт объяснила, что после осадков грунт становится мягким, благодаря чему он лучше впитывает влагу. В этом случае вода будет проникать глубже, обеспечивая запас влаги, достаточный для огородных культур.

Важно не переусердствовать с поливом, чтобы не навредить растениям излишком влаги. Нужно соблюдать баланс и ориентироваться на признаки дефицита влаги в почве, — отметила агроном.

Чтобы определить влажность земли, можно взять тонкую деревянную палочку и воткнуть ее в почву. Если после извлечения она останется чистой, значит землю нужно полить. А после дополнительного полива Давыдова советует замульчировать грядки.

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