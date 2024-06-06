Названы тяжелые болезни, которые можно определить по цвету языка Стоматолог Лосев: при гастрите или язве язык становится темно-коричневым

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При гастрите, язве желудка, панкреатите и других болезнях ЖКТ язык приобретает темно-коричневый цвет, а также покрывается налетом, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что если данный орган стал бледно-розовым, то пациенту стоить провериться на предмет анемии или сахарного диабета.

Здоровый язык имеет розово-красный оттенок. Бледно-розовый может указывать на анемию, недостаток витаминов группы B, диабет, проблемы с щитовидной железой или обезвоживание. Темно-коричневый, обложенный налетом язык может указывать на серьезные проблемы с ЖКТ — гастрит, язвенную болезнь, панкреатит, печеночную или почечную недостаточность, — заявил Лосев.

По его словам, малиново-красный язык чаще всего говорит о воспалении слизистой оболочки полости рта при стоматите, глоссите или кандидозе. Лосев напомнил, что подобный оттенок также может говорить о красном плоском лишае.

Ярко-красный, малиновый язык характерен для скарлатины, дифтерии, ОКОД (острый катаральный отек дужек. — NEWS.ru) или синдрома Кавасаки. Белый или обложенный белым налетом язык часто является следствием грибковых поражений, например кандидоза или молочницы, — подытожил Лосев.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что темные пятна на зубах могут появляться из-за курения, употребления кофе и нарушения гигиены. В то же время проблема может свидетельствовать о гипоплазии эмали, флюорозе или эрозии.