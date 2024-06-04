Шакшука очень популярна в Израиле и арабских странах. Эту необычную яичницу с овощами часто подают на завтрак. Рецепт шакшуки, которым мы с вами поделимся, очень простой. Попробуйте приготовить!
Ингредиенты
- Лук — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Красный перец для остроты — по вкусу.
- Помидоры — 3–4 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика.
- Яйца — 3–4 штуки.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Паприка, кумин, специи — по вкусу.
- Соль, перец — по вкусу.
- Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте мелко лук, болгарский и красный перцы, чеснок раздавите, пропустите через чеснокодавку.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло. Обжарьте лук и перец до мягкости (около 5 минут).
Добавьте чеснок, кумин и паприку, обжаривайте еще 1–2 минуты.
Помидоры порежьте на кубики и закиньте в сковороду.
Подавите помидоры ложкой и готовьте на среднем огне до загустения соуса (около 10–15 минут).
Сделайте углубления в томатной смеси и аккуратно вбейте в них яйца.
Посолите и поперчите по вкусу.
Готовьте до желаемой степени прожарки белков яиц (для жидкого желтка — около 5 минут).
Не закрывайте шакшуку крышкой!
Подавайте блюдо горячим, посыпанным свежей зеленью.
Рекомендуем подать шакшуку прямо в горячей сковороде — так делают в Израиле. Блюдо хорошо есть со свежим хлебом или питой, макая их в желток и овощную смесь.
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