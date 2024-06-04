Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак

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Шакшука очень популярна в Израиле и арабских странах. Эту необычную яичницу с овощами часто подают на завтрак. Рецепт шакшуки, которым мы с вами поделимся, очень простой. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты

Лук — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Красный перец для остроты — по вкусу.

Помидоры — 3–4 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика.

Яйца — 3–4 штуки.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Паприка, кумин, специи — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте мелко лук, болгарский и красный перцы, чеснок раздавите, пропустите через чеснокодавку.

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло. Обжарьте лук и перец до мягкости (около 5 минут).

Добавьте чеснок, кумин и паприку, обжаривайте еще 1–2 минуты.

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Помидоры порежьте на кубики и закиньте в сковороду.

Подавите помидоры ложкой и готовьте на среднем огне до загустения соуса (около 10–15 минут).

Сделайте углубления в томатной смеси и аккуратно вбейте в них яйца.

Посолите и поперчите по вкусу.

Готовьте до желаемой степени прожарки белков яиц (для жидкого желтка — около 5 минут).

Не закрывайте шакшуку крышкой!

Подавайте блюдо горячим, посыпанным свежей зеленью.

Рекомендуем подать шакшуку прямо в горячей сковороде — так делают в Израиле. Блюдо хорошо есть со свежим хлебом или питой, макая их в желток и овощную смесь.

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