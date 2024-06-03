Морс: простой рецепт популярного напитка

3 июня 2024 в 18:24

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Морс — традиционный напиток русской кухни, известный с древности. Делимся его простым и быстрым рецептом.

Ингредиенты

ягоды, можно использовать охлажденные — 300 г;

сахар — 4–6 ст. л.;

вода — 1,5 л.

Способ приготовления

Чтобы приготовить морс, переберите, промойте ягоды, удалите плодоножки.

Разомните ягоды до кашицы.

Через марлю или ситечко процедите сок.

Кашицу отправьте в кастрюлю, добавьте воду, сахар, специи по вкусу.

Доведите смесь до кипения.

Процедите получившийся отвар. Оставьте остужаться до комнатной температуры.

Смешайте отвар и ягодный сок, перемешайте готовую смесь.

Подавайте морс охлажденным. Это отличный напиток для утоления жажды жарким летом.

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