Морс — традиционный напиток русской кухни, известный с древности. Делимся его простым и быстрым рецептом.
Ингредиенты
- ягоды, можно использовать охлажденные — 300 г;
- сахар — 4–6 ст. л.;
- вода — 1,5 л.
Способ приготовления
Чтобы приготовить морс, переберите, промойте ягоды, удалите плодоножки.
Разомните ягоды до кашицы.
Через марлю или ситечко процедите сок.
Кашицу отправьте в кастрюлю, добавьте воду, сахар, специи по вкусу.
Доведите смесь до кипения.
Процедите получившийся отвар. Оставьте остужаться до комнатной температуры.
Смешайте отвар и ягодный сок, перемешайте готовую смесь.
Подавайте морс охлажденным. Это отличный напиток для утоления жажды жарким летом.
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