Не знаете, что приготовить? Предлагаем поискать вдохновение в кулинарных энциклопедиях продуктов. Рассказываем, какие продукты начинаются на букву «н» и что можно из них приготовить.
Нектарины
Нектарины — близкие родственники персиков. В Европе они популярны с XVII века, а вот в России получили народную любовь только в советское время. Тогда как раз вывели новые сорта этих сочных фруктов.
Нектарины богаты калием, витамином С и бета-каротином. Они полезны для иммунной системы, кожи и зрения. Нектарины можно употреблять в свежем виде, готовить на гриле, добавлять в мясные блюда, фруктовые салаты, пироги и соусы.
Рекомендуем приготовить из нектаринов варенье. Вот необходимые ингредиенты:
- Нектарины — 1 кг.;
- Сахар — 700 г.;
- Лимонный сок — 2 ст. л.;
- Вода — 100 мл.
Нектарины тщательно промойте, удалите косточки. Нарежьте их кубиками. В кастрюлю насыпьте сахар, добавьте воду и лимонный сок, доведите до кипения. Когда сироп закипит, добавьте нектарины и варите на медленном огне около 40-50 минут, периодически помешивая. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Нут
Нут, также известный как турецкий горох, полезен тем, что содержит белки, жиры, клетчатку, железо, магний, марганец, селен, цинк, витамины группы B, A и C. Он способствует снижению веса, нормализации артериального давления, предупреждению анемии и развитию атеросклероза. Также нут улучшает пищеварение и снижает риск развития сахарного диабета.
Делимся рецептом вегетарианских котлеток из нута. Нам понадобится:
- нут — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- чеснок — 2-4 зубчика (по вкусу);
- лимонный сок — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- специи — по вкусу;
- масло — 2 ст. л.
Замочите турецкий горох на 8 часов (можно оставить на ночь). Натрите морковку на терке, порежьте лук полукольцам, раздавите чеснок. Тщательно промойте нут и раздробите его в комбайне или блендере. Получившуюся массу смешайте с овощами, досыпьте к ней муки. Добавьте специи по вкусу, лимонный сок, как следует разомните эту смесь. Слепите небольшие котлетки. Обжарьте их на сковороде в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Налим
Налим — промысловая рыба, которая распространена в России от Черного до Баренцева моря. Очень ценится его печень. Налим содержит много витаминов, по вкусу напоминает омара, а еще полезен для людей со слабым сердцем и проблемной кожей.
Налим можно приготовить на сковороде. Делимся простым рецептом. Ингредиенты:
- налим — 2 кг;
- мука — 100 г;
- крахмал — 2 ст. л.;
- масло — 50–80 мл;
- соль, специи — по вкусу.
Подготовьте рыбу: посолите, поперчите, добавьте специи и оставьте на 10–15 минут мариноваться. В это время разогрейте сковороду с маслом. Обваляйте кусочки налима сначала в крахмале, затем в муке. Отправьте рыбу на сковороду и жарьте ее около 5 минут. Не забудьте переворачивать кусочки, чтобы добиться равномерной золотистой корочки!
Мы рассказали вам о продуктах на букву «н» и рецептах из них. Экспериментируйте!
Смотрите другой материал на нашем сайте: 5 простых рецептов капустных салатов.
Читайте также:
Картофель с жареными вешенками и сыром пармезан: рецепт блюда с ПМЭФ;
Маковый торт с лимонным курдом: рецепт лакомства с интересным кремом;
Кокосовое крем-брюле: легкий рецепт нежного десерта;
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак;
Готовим квас как в СССР из бочки: простой рецепт ностальгического напитка.