Маковый торт с лимонным курдом: рецепт лакомства с интересным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курдом кондитеры называют заварной крем. Такое наполнение в свои лакомства часто добавляют жители Великобритании и Северной Америки — Канады и США. Рассказываем, как приготовить маковый торт с лимонным курдом.

Ингредиенты

Для лимонного курда:

лимон — 1 шт.;

сахар — 100 г;

яйцо — 3 шт. (нужны желтки);

крахмал — 5 г;

сливочное масло — 110 г.

Для маковых коржей:

мак — 70 г;

мука — 200 г;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л. без горки;

яйца — 4 шт.

Способ приготовления

С вечера приготовим лимонный крем для нашего макового торта.

Для приготовления лимонного курда смешайте в кастрюле сок и цедру лимона, сахар, желтки яиц и крахмал. Перемешайте венчиком. Отправьте на плиту.

Готовьте на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет (около 10 минут).

Убедитесь, что курд не закипает. Если появляются пузыри — крем почти готов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Снимите смесь с плиты, остудите. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на ночь.

С утра займемся тестом.

Отправьте мак в кофемолку, блендер. Нужно добиться состояния порошка или муки.

Взбивайте сахар и сливочное масло до получения объемной массы. Добавляйте в смесь яйца по одному, продолжая взбивать.

Аккуратно вмешайте маковую муку, обычную муку и чайную ложку разрыхлителя.

Вылейте получившуюся смесь в форму и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Тесто будет готово через 40–50 минут. Наблюдайте за корочкой, она должна стать румяной.

Остудите корж, разрежьте его на несколько частей. Начните собирать торт. Промазывайте коржи лимонным курдом. При желании можно чередовать лимонный курд с обычным заварным кремом.

Не забудьте смазать кремом и бока торта.

Отправьте готовое лакомство в холодильник на несколько часов.

Готово! Наслаждайтесь маковым тортом с лимонным курдом.

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