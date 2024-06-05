Детеныш тюленя познакомился с российскими рыбаками в Баренцевом море Рыбаки в Баренцевом море спасли детеныша тюленя от косаток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Детеныш тюленя встретился с российскими рыбаками в Баренцевом море. Малыш искал спасения от косаток. На представленном сообществом «Мурманск — столица Арктики» видео «ВКонтакте» видно, как рыбаки выпустили животное в безопасном месте.

Скажи, повезло нам, да, мой хороший? Зайчик наш! — сказал один из спасателей животному.

Мужчины на лодке взяли детеныша тюленя в руки, чтобы помочь ему спастись. Малыш не сопротивлялся и доверился рыбакам. Во второй части ролика российские рыбаки выпустили тюлененка в безопасном месте. Мужчины недолго следовали за детенышем, чтобы убедиться, что тот сориентировался на местности.

Ранее в Ленинградской области местные жители нашли маленькую похудевшую нерпу на берегу реки Волхов. Люди пытались выхаживать найденыша самостоятельно, но животное потеряло два килограмма. Также у нерпы был травмирован ласт. Неравнодушные граждане попросили помощи у спасателей, которые забрали нерпу.

Сотрудники МЧС связались с Фондом друзей балтийской нерпы. В это время малыш терпеливо ожидал в пожарной части прибытия специалистов. Ветеринары позаботились о животном и оказали ему необходимую помощь.