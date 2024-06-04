5 простых рецептов капустных салатов

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Капуста — полезный овощ, который входит в состав многих блюд русской кухни. Она полезна для ЖКТ и сердца, богата антиоксидантами и витаминами, снижает воспаление. Делимся пятью рецептами капустных салатов — легких и питательных блюд.

Классический капустный салат

В составе этого блюда:

капуста — 500 г;

морковь — 100 г;

зеленый лук — по вкусу;

уксус — 1–2 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Тонко нарежьте капусту, добавьте соль. Немного помните руками смесь, чтобы она стала мягче. Морковь стоит натереть на терке, зеленый лук — мелко нарезать. Положите их к капусте. Заправьте растительным маслом и уксусом. Специи добавьте по вкусу, перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Капустный салат с морковью, яблоками и зеленью

Для этого рецепта вам понадобятся:

капуста — 1/2 кочана;

морковь — 1 штука;

яблоко — 1 штука;

зелень (петрушка, укроп, мята, базилик) — по вкусу;

сметана или греческий йогурт — 150 г;

лимонный сок — по вкусу;

соль — по вкусу.

Тонко нарежьте капусту, морковь натрите. Яблоко нашинкуйте тонкой соломкой. Мелко порежьте зелень петрушки и укропа. Вместе с ней можно положить в салат немного мяты, базилика или других трав. Для заправки нужны сметана, лимонный сок и соль. Выложите их в миску, залейте заправкой и размешайте.

Салат с капустой и огурцом

Список необходимых ингредиентов:

огурцы свежие среднего размера — 2 шт.;

капуста белокочанная — 400 г;

укроп — 0,5 пучка;

сахар — 0,5 ст. л.;

соль — по вкусу;

уксус 9% — 1 ст. л.;

масло растительное — по вкусу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тонко порежьте капусту и добавьте к ней соль. Размешайте, дайте настояться 10 минут. В это время нарежьте полукольцами огурцы и тоже присыпьте их солью. Когда огурцы выпустят воду, легко сожмите их. Затем смешайте огурцы с капустой. Добавьте зелень по вкусу, сахар. Заправкой послужат уксус и растительное масло. Салат можно будет подать уже через 5–10 минут.

Салат из болгарского перца и капусты

Вам понадобятся:

капуста — 300 г;

перец болгарский — 1–2 шт.;

огурец — 1 шт.;

зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

лимонный сок или уксус — 1–2 ст. л.;

масло растительное — для заправки;

соль, перец — по вкусу.

Нашинкуйте капусту. Болгарский перец для блюда нарежьте тонкими полосками, а огурец — небольшими ломтиками или полукольцами. Зелень мелко нарубите. Все ингредиенты поместите в салатник, добавьте лимонный сок, масло растительное, соль, специи, перец — по вкусу. Перемешайте получившуюся смесь. Подавайте салат через 15–20 минут.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из капусты с курицей

Вам понадобятся следующие продукты:

капуста белокочанная — 300 г;

мясо куриное отварное — 180 г;

сметана — 100 г;

яблоки — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1 шт.;

горошек консервированный — 2 ст. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

хрен — 1 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Нарежьте куриное мясо соломкой. Натрите морковь и сельдерей на терке. Нарежьте яблоки и капусту тонкой соломкой. Смешайте все ингредиенты в подготовленной емкости. Создайте заправку: сметану, растительное масло, хрен, уксус, сахар и соль по вкусу. Добавьте ее к другим ингредиентам. Тщательно перемешайте получившееся блюдо и украсьте зеленью.

Это были легкие рецепты капустных салатов. Они получаются освежающими и хрустящими, отлично подходят в качестве легкого гарнира или самостоятельного блюда.

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