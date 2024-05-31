«Испанское» оливковое масло из цеха на Кубани оказалось подсолнечным На Кубани накрыли подпольный цех по производству оливкового масла

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Сотрудники правоохранительных органов выявили подпольный цех в Краснодарском крае, где под видом импортного оливкового масла разливали подсолнечное, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России. По данным ведомства ежемесячный оборот предприятия превышал отметку в 10 млн рублей.

В Краснодарском крае под видом «испанского» и «греческого» оливкового масла разливали местное подсолнечное с ароматизаторами, — указано в сообщении.

Уточняется, что при обысках в цеху, расположенном на складах в станице Родниковской, оперативники изъяли 29 тонн контрафактной продукции, а также упаковочный материал и фурнитура. По версии следствия, продукцию маскировали под оливковое масло греческих и испанских марок, а после реализовывали на внутреннем рынке, при этом в цехе использовалось иностранное оборудование. Сообщается, что организаторам производства поддельной продукции грозит уголовная ответственность.

До этого в Госдуме признали, что в России резко выросло количество «плохих» продуктов. Депутат Артем Кирьянов пояснил, что объем контрафакта в российских магазинах существенно вырос за последние полтора года после введения моратория на плановые проверки бизнеса. По его словам, среди самой «проблемной» продукции оказались яйца и рыба.