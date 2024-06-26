Стало известно, как ускорилась годовая инфляция за неделю Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,61%

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Годовая инфляция в России с 18 по 24 июня ускорилась до 8,61% с 8,46%, указано в докладе Минэкономики. По данным Росстата, за неделю инфляция составила 0,22%. Наибольший рост цен за семь дней зафиксирован у картофеля — 7,6%.

Среди продовольственных товаров цены выросли на сахар, печенье (0,4%), консервированное детское питание (0,6%), баранину, сливочное масло, детские сухие смеси, хлеб и обеды в кафе (0,3%). Цены также поднялись на говядину, колбасу, сосиски, пастеризованное молоко, творог и чай (0,2%). Курица, маргарин, подсолнечное масло, пшеничная мука и водка подорожали на 0,1%. Цены на огурцы (3,2%), яблоки (1,8%) и морковь (1,4%) также выросли.

При этом цены на некоторые товары снизились. Так, за неделю подешевели помидоры (2,6%), репчатый лук (1%), свекла (1%), капуста (0,9%), бананы (0,7%), куриные яйца (1,1%), гречка (0,3%), свинина (0,2%) и стерилизованное молоко (0,1%).

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы россиян выросли на фоне роста российской экономики. По его словам, в России также отмечен рост промышленного производства.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ-2024 заявила, что регулятор придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их.