Добавляю в фарш к макаронам лесные грибы — мой проверенный союз

Приготовление запеченных макарон с фаршем и грибами позволяет получить сытное блюдо с кремовой текстурой. Для рецепта потребуется 300 граммов коротких макарон (фарфалле, фузилли), 400 граммов мясного фарша, 300 граммов свежих шампиньонов, одна луковица, 200 мл сливок 20%, 100 граммов твердого сыра, столовая ложка растительного масла, соль, перец, мускатный орех.

Лук мелко рубят, грибы нарезают пластинами. На сковороде разогревают масло, обжаривают лук до прозрачности, добавляют фарш и готовят до рассыпчатого состояния. Отправляют в сковороду грибы, жарят все вместе до испарения грибного сока. Вливают сливки, добавляют специи, прогревают пару минут до легкого загустения. Макароны отваривают в подсоленной воде до состояния аль денте, откидывают на дуршлаг.

Отварные макароны соединяют с мясо-грибной смесью со сливками. Полученную массу перекладывают в огнеупорную форму, разравнивают. Сверху равномерно распределяют тертый сыр. Форму помещают в разогретую до 190 градусов духовку на 15–20 минут. Запекают до формирования золотистой сырной корочки.

Готовую запеканку извлекают из духовки, дают постоять 5–7 минут перед подачей. Сочетание фарша с грибами в сливочном соусе делает блюдо особенно сытным и ароматным. Такие макароны в духовке не требуют дополнительных соусов и служат полноценным обедом или ужином.