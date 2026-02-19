Цветные блины со свеклой: забудьте про скучную выпечку

Многие считают, что свекла в блинах — это пережиток советского прошлого, примета столовых с линолеумом на полах. А вот и не так! Секрет блюда — не в варке, а в запекании, которое превращает свеклу в сладкий концентрат. Коралловые блины с благородной кислинкой и насыщенным рубиновым оттенком способны перевернуть представление о Масленице.

Для начала займемся главным пигментом. Возьмите одну крупную свеклу, тщательно вымойте щеткой, заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на час. Готовность проверяйте шпажкой — она должна входить в мякоть как в масло. Запеченная свекла отличается от вареной принципиально: она не отдает сок в воду, а карамелизуется изнутри, становясь невероятно ароматной и плотной. Остудите корнеплод, очистите от кожицы и натрите на самой мелкой терке. У вас должна получиться почти пюреобразная масса цвета граната.

Разбейте в чашу два яйца, слегка вспеньте их вилкой, влейте 300 мл кефира — именно кисломолочный продукт даст нужную реакцию со свеклой и сделает блины особенно нежными. Добавьте свекольное пюре, чайную ложку соли и половину ложки сахара. Муки потребуется чуть больше, чем обычно, около 150 г, так как свекла добавит влаги. Размешивайте тесто до однородности, чтобы не осталось ни единого развода. Завершающий аккорд — ложка растительного масла и 50 мл теплой воды.

Цвет готового блинчика варьируется от насыщенно-розового до терракотового, в зависимости от сладости свеклы. Подавайте эти блины с жирной сельдью пряного посола и тонким ломтиком отварного яйца. Идеально, если вы добавите в тарелку немного сметаны, щепотку зеленого лука и каперсы.

Совет: если вы торопитесь, используйте свекольный сок, купленный в магазине, но уварите его на сковороде вдвое. Так вы избавитесь от лишней жидкости и получите более концентрированный вкус, близкий к печеной свекле.

Калорийность на 100 г: 172 ккал. Белки: 6,8 г. Жиры: 5,4 г. Углеводы: 24,7 г.

