Что поставить на пасхальный стол, кроме яиц и творожной пасхи — подсказка

Пасха — это не только куличи и крашеные яйца. После сорока дней Великого поста стол просит сытного и ароматного: мяса, рыбы, пряных трав — всего, от чего так истосковалась душа. Несладкие традиционные блюда на Пасху — это отдельная кулинарная история, богатая, как сам праздник.

Буженина с можжевельником

Буженина — один из самых почетных гостей пасхального стола. Но есть один секрет, о котором редко пишут в кулинарных книгах: если добавить в маринад сушеные ягоды можжевельника, мясо приобретет едва уловимый хвойный аромат и станет по-настоящему незабываемым. Именно этот прием использовали в старинных русских поваренных книгах XIX века для дичи — и он прекрасно работает со свининой.

Понадобятся: свинина (шейная часть — 1,2 кг), горчица (зерновая — 2 ст. л.), можжевельник (сушеные ягоды — 8–10 шт.), чеснок (6 зубчиков), смесь перцев (1 ч. л.), соль (1 ч. л.), масло (оливковое — 1 ст. л.).

Ягоды можжевельника растолките в ступке до порошка. Смешайте с горчицей, маслом, выдавленным чесноком, солью и перцем. Натрите мясо со всех сторон, накройте пленкой и уберите в холодильник на ночь — минимум на 10 часов. Утром переложите в рукав для запекания и отправьте в духовку при 180 °C на 1,5 часа. За 15 минут до готовности разрежьте рукав, чтобы образовалась аппетитная корочка.

На 100 г готового блюда: белки — 19,2 г, жиры — 25,1 г, углеводы — 2,6 г, 317 ккал.

Польза и вред:

Свинина богата цинком и витаминами группы B, которые восстанавливают организм после длительного поста и поддерживают нервную систему.

Можжевельник обладает противовоспалительными свойствами, однако в больших дозах (более 20 ягод в сутки) токсичен, поэтому в рецепте он выступает только как пряность.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Куриные рулеты с черемшой и яйцом

Черемша — весенний суперпродукт, который как будто специально созревает к Пасхе. Ее резкий чесночный запах смягчается при запекании, превращаясь в нежный пряный аромат. Такие рулеты — один из ответов на вопрос, какие блюда готовят на Пасху те, кто хочет удивить гостей чем-то легким, но эффектным. Разрезанный рулет выглядит как маленький праздник: зеленый, желтый, белый — настоящая пасхальная палитра.

Понадобится: куриное филе (4 шт. — около 600 г), черемша (свежая — 100 г), яйца (сваренные вкрутую — 3 шт.), сыр (твердый — 60 г), масло (растительное — 1 ст. л.), соль, перец, зубочистки или кулинарная нить.

Каждое филе аккуратно отбейте через пленку до толщины 0,5 см. Посолите, поперчите. На край каждого пласта выложите несколько веточек черемши, кружочки вареного яйца и немного тертого сыра. Плотно сверните рулет, зафиксируйте зубочистками. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем запеките при 180 °C 20 минут. Подавайте теплым или холодным — в обоих случаях блюдо одинаково хорошо.

На 100 г готового блюда: белки — 22,5 г, жиры — 10,0 г, углеводы — 3,1 г, 190 ккал.

Польза и вред:

Черемша содержит фитонциды и аллицин — природные антибактериальные вещества, которые весной помогают поддержать иммунитет после зимы.

Людям с заболеваниями желудка и поджелудочной железы черемшу следует употреблять с осторожностью: ее эфирные масла раздражают слизистую оболочку.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Холодец из говядины с хреном

Холодец — блюдо на Пасху, которое незаслуженно уступило место более нарядным закускам. Между тем именно он был центром праздничного стола на Руси: его варили ночью, разливали по формам и торжественно подавали утром после службы. Секрет идеально прозрачного бульона прост: первую воду после закипания нужно полностью слить, тщательно промыть мясо и кости, и только потом варить на самом тихом огне — без кипения, без крышки, не менее 6 часов.

Понадобится: говяжья рулька (1 кг), свиные ножки (2 шт. — около 600 г), морковь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), чеснок (4 зубчика), лавровый лист (3 шт.), перец горошком (10 шт.), соль по вкусу.

Ножки обожгите над огнем, тщательно поскоблите. Залейте водой, доведите до кипения, слейте воду. Снова залейте холодной водой (3 л), доведите до появления первых пузырьков и убавьте огонь до минимума. Варите 6–7 часов, не давая бульону кипеть. За час до конца добавьте морковь, лук, лавровый лист и перец. Мясо отделите от костей, нарежьте, разложите по формам, залейте процеженным бульоном. Подавайте с тертым хреном — это классическое и единственно верное сочетание.

На 100 г готового блюда: белки — 25,2 г, жиры — 17,6 г, углеводы — 1,7 г, 263 ккал.

Польза и вред:

Холодец богат коллагеном и желатином, которые поддерживают здоровье суставов, хрящей и кожи, — особенно ценно после изнурительного поста.

Блюдо содержит много насыщенных жиров и пуриновых оснований, поэтому людям с подагрой и высоким холестерином стоит ограничить его употребление.

Несладкие традиционные блюда на Пасху — это не просто еда после поста. Это способ прикоснуться к истории, к тому, как праздновали наши прабабушки, когда каждый кусок мяса был ценностью и готовился с любовью и смыслом. Буженина с можжевеловым духом, нежные рулеты с первой весенней зеленью, прозрачный холодец — это те блюда на Пасху, которые запоминаются надолго. Попробуйте хотя бы одно из них — и обычный праздничный стол превратится в кулинарное событие. А ваши идеи того, какие блюда готовят на Пасху, возможно, на следующий год подхватит кто-то еще.

Ранее мы делились рецептом самых вкусных ленивых голубцов — узнайте три способа оперативно накормить семью обедом.