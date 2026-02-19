Зимняя Олимпиада — 2026
Антидепрессант в тарелке: готовим ярко-желтые блины с медом и сыром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мы добавим в тесто яркую куркуму для цвета и сладкое тыквенное пюре для вкуса и текстуры. Важно не переборщить со специями, чтобы блюдо получилось не «аптечным», а по-домашнему уютным.

Начнем с тыквы. Возьмите кусок мускатной тыквы (200 г), срежьте кожуру и нарежьте мякоть тонкими пластинами. Разложите на противне, сбрызните растительным маслом и запекайте при 180 градусах до мягкости. Готовую тыкву превратите в пюре блендером. Параллельно займитесь тестом. В сотейнике слегка подогрейте 0,5 л молока, оно должно быть теплым, но не горячим. Растворите в нем столовую ложку меда: именно мед, а не сахар, даст ту самую карамельную глубину, которая нужна нашему блюду.

В отдельной миске соедините два яйца, 200 г тыквенного пюре и половину чайной ложки молотой куркумы. Для усиления эффекта добавьте на кончике ножа молотый имбирь и щепотку черного перца, который раскроет все полезные свойства куркумы. Влейте молоко с медом и начинайте вводить муку — вам потребуется около 200 г, может, чуть меньше, смотрите по консистенции. Тесто должно получиться жидким, как густые сливки. Не забудьте о щепотке соли и двух ложках топленого масла, оно придаст блинам ореховый оттенок.

Жарятся такие блины мгновенно. Они получаются золотистыми, в крапинку, с легким восточным ароматом. Главная хитрость здесь — начинка. Не заворачивайте в них ничего тяжелого. Идеально: сложите блин треугольником, полейте его растопленным медом, смешанным с апельсиновым соком, и посыпьте тыквенными семечками и козьим сыром. Такие блины хороши и для завтрака, и для легкого десерта с шариком ванильного мороженого.

  • Совет: куркума имеет свойство гореть на сковороде, оставляя темные точки. Чтобы этого избежать, вмешивайте специю не в муку, а сначала растворите ее в небольшом количестве горячего масла, и только потом добавляйте в тесто. Так цвет раскроется равномерно.

  • Калорийность на 100 г: 198 ккал. Белки: 5,9 г. Жиры: 7,3 г. Углеводы: 28,1 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить ароматные сердечки с грибами в сметанном соусе.

