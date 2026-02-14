Готовим в духовке: ароматные сердечки с грибами в сметанном соусе

Готовим в духовке: ароматные сердечки с грибами в сметанном соусе

Этот рецепт предлагает вернуться к истокам русской кухни и приготовить сердечки по-домашнему — ароматно и сытно. Томление в глиняных горшочках в духовке волшебным образом преображает простые ингредиенты: сердечки становятся нежными, лесные грибы ароматно пахнут, а сметанный соус превращается в подливу. Идеальное блюдо для воскресного семейного обеда, которое согреет и наполнит дом уютным теплом.

Список продуктов:

куриные сердечки — 600 г;

шампиньоны или лесные грибы (свежие или замороженные) — 300 г;

репчатый лук — 2 крупные головки;

морковь — 1 шт.;

сметана 20% — 250 г;

бульон (куриный/овощной) или вода — 150 мл;

растительное масло — для жарки;

чеснок — 2-3 зубчика;

мука — 1 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец, лавровый лист — по вкусу;

свежий укроп — для подачи.

Способ приготовления:

Сердечки промойте, очистите от пленок и жира, обсушите. Крупные грибы нарежьте ломтиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте сердечки на сильном огне 5-6 минут до подрумянивания. Переложите их в миску.

В оставшемся жире обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще 3-4 минуты. Затем выложите грибы и жарьте, пока не испарится вся лишняя влага. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 1-2 минуты, чтобы убрать сырой вкус.

Равномерно распределите сердечки и овощную зажарку по глиняным горшочкам. Добавьте в каждый по зубчику чеснока (можно раздавить) и небольшому лавровому листу. В миске смешайте сметану с бульоном, посолите и поперчите. Залейте смесью содержимое горшочков, чтобы жидкость почти покрывала его. Накройте крышками.

Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте горшочки в духовку и тушите 1–1,5 часа. За 10 минут до готовности можно снять крышки, чтобы соус слегка зарумянился. Дайте блюду настояться после выпекания 15–20 минут.

Подавайте сердечки прямо в горшочках или аккуратно переложите в глубокие тарелки. Обильно посыпьте рубленым укропом. Это блюдо просит в компанию рассыпчатую гречневую кашу, картофельное пюре или ломтик свежего ржаного хлеба, чтобы ни капли чудесного сметанного соуса не пропало даром.

Время приготовления: 20 минут на подготовку + 1,5 часа тушения.

Порции: 3-4.

