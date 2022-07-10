Журналисты уличили Макрона в лоббировании интересов Uber ICIJ: Макрон на посту министра экономики Франции помог компании Uber

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Во время работы на посту министра экономики действующий президент Франции Эммануэль Макрон в 2015 году помог компании Uber, действие сервиса которой в центре Марселя приостановила полиция. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Тогда лоббист компании в Европе напрямую связался с Макроном и тот пообещал разобраться в ситуации, после чего постановление полиции было конкретизировано.

После того как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси, — говорится в расследовании ICIJ.

В октябре 2015 года, когда таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии для предпринимателей, местное подразделение полиции приостановило работу сервиса UberX в центральных районах города возле аэропорта и железнодорожного вокзала.

После этого лоббист компании в Европе Марк Макганн связался с Макроном, тот ответил ему через 11 часов и пообещал лично разобраться в ситуации. Тем же вечером руководство полиции города пообещало конкретизировать постановление.

В результате через 12 дней был выпущен новый приказ, где уточнялось, что запрет действует только на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.

Ранее читатели французского издания Le Figaro раскритиковали публикацию местных СМИ содержания телефонных переговоров лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По их мнению, к утечке причастен сам президент Пятой республики. Многие из пользователей считают, что доверие российской стороны к Макрону «подорвано окончательно».