Жительница Лисичанска рассказала, как бойцы ВСУ «все взрывали» в городе

Жительница Лисичанска, который 2 июля был полностью взят под контроль ЛНР, рассказала РИА Новости, что украинские войска «все взрывали» в городе. Он поблагодарила российских военнослужащих за освобождение населенного пункта, являющегося городом-спутником Северодонецка.

Все сами, все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим 2 сентября — день освобождения города — отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады, — сказала она.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил переходи Лисичанска под контроль ЛНР. Он отметил, что потерь среди личного состава союзных войск Донбасса и России нет, а обещанное Киевом сопротивление «оказалось преувеличенной уткой». Мирные жители встретили военных «с облегчением» и «теперь могут говорить правду», написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее о взятии под контроль центра города сообщало РИА Новости. По данным агентства, уходя из города, украинские военные взорвали часть важных административных зданий, в частности, мэрию.