Кадыров подтвердил переход Лисичанска под контроль ЛНР

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил переход Лисичанска под контроль ЛНР. Он отметил, что потерь среди личного состава союзных войск Донбасса и России нет, а обещанное Киевом сопротивление «оказалось преувеличенной уткой». Мирные жители встретили военных «с облегчением» и «теперь могут говорить правду», написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Потерь среди личного состава нет. Наши бойцы уверенно и быстро осуществили штурм города. То сопротивление, которым угрожали украинские националисты, оказалось сильно преувеличенной информационной уткой, о чем мы и подозревали, — сказал Кадыров.

По его словам, украинские политологи и чиновники ранее рассказывали о «героическом настрое» своих войск под Лисичанском. Кадыров подчеркнул, что это не соответствует действительности и является отголосками «умирающей украинской пропаганды».

Ранее о взятии под контроль центра города сообщило РИА Новости. По данным агентства, уходя из города, украинские военные взорвали часть важных административных зданий, в частности, мэрию.