Российские военные освободили Лисичанск РИА Новости: российские военные и силы ЛНР освободили Лисичанск

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Российские военные и силы ЛНР освободили Лисичанск, передает РИА Новости. Отмечается, что украинские военные при отсутплении уничтожили административные здания. Ранее о взятии под контроль центра города сообщали силы Народной милиции ЛНР.

Оставляя город, украинские боевики взорвали часть важных административных зданий, включая мэрию, — говорится в сообщении.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после перехода Лисичанска под контроль российских военных, ход спецоперации на Украине ускорится.