Сенатор рассказал, чем важен Лисичанск для российских войск Член Совфеда Джабаров рассказал, что взятие ВС России Лисичанска ускорит спецоперацию на Украине

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вид Лисичанска

После того как Лисичанск перейдет под контроль Вооруженных сил России, ход спецоперации на Украине ускорится, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что это последний город в Луганской области, находившийся под контролем ВСУ, передает Lenta.ru.

Лисичанск — это важный объект, важная цель. Это последний город, который был в руках ВСУ на территории Луганской области. Будем надеться, что этот успех будет повторен неоднократно, — сказал Джабаров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения Донбасса и России прорвались в центр Лисичанска. Он отметил, что новые техники штурма жилых кварталов, применяемые российскими солдатами, «приносят отличные результаты».

Ранее Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в свою очередь заявил, что российские военные и силы Донбасса заняли все стратегически важные высоты вокруг города.