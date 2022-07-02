«Крысы загнаны в угол»: Кадыров об окружении Лисичанска союзными войсками Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о том, что союзные войска полностью окружили Лисичанск. По его словам, в ближайшее время начнется полномасштабное наступление на город. Глава региона убежден, что украинским военным не удастся прорвать кольцо окружения, поскольку все пути перекрыты.

Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику, в свою очередь, деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты, — подчеркнул он.

По словам главы Чечни, «крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи».

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, в свою очередь, сообщил ТАСС, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. По его словам, находящаяся в городе украинская группировка лишена возможности бежать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ украинские войска несут значительные потери на всех направлениях. Так, под Лисичанском три батальона ВСУ потеряли за сутки более половины личного состава.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в окруженном Лисичанске в настоящее время находятся более двух тысяч бойцов сил территориальной обороны ВСУ Украины. Они защищают иностранных наемников, отметил он.