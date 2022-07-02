В ЛНР заявили, что в Лисичанске находятся тысячи бойцов теробороны Украины Власти ЛНР: в окружённом Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов теробороны Украины

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в окружённом Лисичанске в настоящее время находятся более двух тысяч бойцов сил территориальной обороны вооружённых сил Украины. Они защищают иностранных наёмников, отметил он в беседе с ТАСС.

Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наёмников, — рассказал Киселёв.

Он указал на то, что силы ЛНР и России готовятся полностью освободить город в ближайшие дни. И не важно, по его словам, сколько там присутствует солдат вооружённых сил Украины и кто ими управляет.

Денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого, — добавил он.

Ранее стало известно, что в Минобороны России сообщили о больших потерях, которые несёт украинская армия в районе Лисичанска. Из-за неудач ВСУ растёт число дезертиров и военнослужащих, уклоняющихся от участия в боевых действиях. Украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.