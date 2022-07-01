Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ под Лисичанском Минобороны России: ВСУ потеряли около 200 человек за сутки в боях под Лисичанском

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В Минобороны России сообщили о больших потерях, которые несет украинская армия в районе Лисичанска. Из-за неудач ВСУ растет число дезертиров и военнослужащих, уклоняющихся от участия в боевых действиях. Украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70, — заявили в министерстве.

Ранее о том, что украинские войска несут в районе Лисичанска «большие и в то же время глупые, бессмысленные потери», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свою очередь представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за трое суток российские войска взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская» и Лисичанский желатиновый завод.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские формирования полностью выбиты с территории НПЗ, в промзоне которого несколько дней велись перестрелки.