В Минобороны России раскрыли потери ВСУ под Лисичанском

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

В ходе спецоперации украинские войска несут значительные потери на всех направлениях. Так, под Лисичанском три батальона ВСУ за сутки потеряли более половины личного состава, сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.

В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава, — отметили в ведомстве.

Кроме того, до 120 украинских военных уничтожено в результате удара ВКС РФ по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск и ещё до 30 человек при ударах по базе временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории тракторного завода в Харькове.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что в окруженном Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов сил территориальной обороны ВСУ. По его словам, они защищают иностранных наемников. Киселев добавил, что силы ЛНР и России готовятся полностью освободить город в ближайшие дни.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Лисичанск может перейти под контроль союзных сил в самом ближайшем времени. При этом он отметил, что украинские войска несут большие и глупые потери.