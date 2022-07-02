«Лисичанск наш»: Кадыров о прорыве союзных подразделений в центр города Кадыров: бойцы России и ЛНР прорвались в центр Лисичанска

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения Донбасса и России прорвались в центр Лисичанска. В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что новые техники штурма жилых кварталов, применяемые российскими солдатами, приносят отличные результаты.

Лисичанск наш. Наши подразделения находятся в центре города. Поздравляем, — сказал Кадыров.

По его словам, союзные подразделения прошли весь Лисичанск и с боем дошли до центра. Некоторые из них заходили с флангов, освобождали «квартал за кварталом», координируя между собой действия и уничтожая «бандеровских оккупантов». Глава Чечни обвинил ВСУ в насильственном удерживании мирных жителей Лисичанска.

Жители освобожденного Лисичанска вздохнули с облегчением. Они выражают благодарность освободителям, — добавил Кадыров.

Он отметил, что сейчас российские и луганские бойцы зачищают город от мин и оставшихся украинских военнослужащих, которые «прячутся в домах».

Ранее Кадыров сообщал, что союзные войска полностью окружили Лисичанск. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. По его словам, находящаяся в городе украинская группировка была лишена возможности бежать.