Жители Киева несут цветы к Вечному огню 9 мая

Фото: Стрингер/РИА Новости

Цветы на Могиле Неизвестного Солдата в Киеве

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы 9 мая, несмотря на отсутствие официальных мероприятий по случаю Дня Победы на Украине, передает издание «Страна.ua». На мемориале собралось большое число людей.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте.

Кроме того, Зеленский сообщил, что внес в Верховную раду законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, когда большинство народов мира отмечают День памяти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих украинцев День Победы остается священным. Он подчеркнул, что на Украине проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника.

Первый зампредседателя комитета Госдумы Алексей Журавлев отметил, что «дед украинского президента вертится в гробу» после высказываний внука о 9 Мая. Депутат напомнил, что Семен Зеленский получил несколько наград за участие во Второй мировой войне, а также командовал стрелковой ротой. По словам депутата, украинский президент ведет планомерную борьбу со всем наследием Советского Союза.