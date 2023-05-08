«Дед в гробу вертится»: в ГД о заявлении Зеленского о Дне Победы Депутат Журавлев: дед Зеленского вертится в гробу после слов внука о Дне Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Дед украинского президента Владимира Зеленского вертится в гробу после высказываний внука о 9 Мая, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы Алексей Журавлев. Депутат напомнил, что Семен Зеленский получил несколько наград за участие во Второй мировой войне, а также командовал стрелковой ротой. По словам депутата, украинский президент ведет планомерную борьбу со всем наследием Советского Союза.

Дед Зеленского — кавалер двух орденов Красной Звезды, командир минометного взвода, а потом и стрелковой роты Семен Иванович Зеленский, наверное, не просто в гробу перевернулся, а вертится там вентилятором с тех пор, как его внук начал планомерную борьбу со всем наследием Советского Союза, в том числе и ролью СССР в победе над Третьим рейхом, — сказал депутат.

Журавлев отмечает, что действия Зеленского вызывают изумления даже «у третьеклассников, которые хотя бы раз открывали учебник истории».

Континентальная Европа была захвачена Гитлером за 162 дня, практически не сопротивляясь, и выходит, что это скорее День Поражения, которого Зеленскому, конечно, стоит пожелать, — добавил он.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте.