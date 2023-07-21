Житель Одессы не выдержал воя сирены и записал обращение к Зеленскому Одессит в обращении к Зеленскому возмутился воровством чиновников

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Житель Одессы записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после обстрелов города, видео публикует Telegram-канал «Скабеева». Украинца возмутило, что пока люди сидят в бомбоубежищах, чиновники продолжают воровать.

Как вы нас всех уже за…ли. Я тебе просто передать не могу. Хочется вас всех собрать, искупать в Черном море, повести в болота, в боевые точки, чтобы вы посидели в окопах, чтобы послушали как люди офигевают в бункерах без света, без воды, без ничего. А вы барабаны покупаете. Сколько можно воровать? — возмутился одессит.

Ранее Зеленский поручил уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова из-за публикаций в СМИ о наличии у того двухэтажной виллы в Испании стоимостью $4,5 млн, которую семья военкома приобрела после объявления Киевом всеобщей мобилизации. Пресса также сообщает о множественных фактах нарушений при госзакупках амуниции и продуктов для ВСУ.

Сам Зеленский также является фигурантом коррупционного скандала. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский «распродает государственные земли». По данным Уоллеса, более трех миллиардов гектаров сельскохозяйственных земель Украины продано западным компаниям с ведома президента Украины.