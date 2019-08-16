Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали мужчину, набросившегося на бывшую жену. Мужчина потребовал у женщины вернуться к нему, однако получил отказ.
Инцидент произошёл на улице Закревского, сообщается на
В результате ЧП женщина потеряла сознание и была доставлена в одно из медицинских учреждений города. Силовики арестовали подозреваемого и возбудили уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что личность мужчины, нанёсшего женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском, установлена. Сейчас ведётся его поиск.