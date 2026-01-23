Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе

Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе Кошкович: выступление Зеленского в Давосе показало его паническое состояние

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе показало, что он находится в панике, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Он назвал поведение украинского политика крайне неэтичным вмешательством в предвыборный процесс Венгрии из-за оскорбления премьер-министра страны Виктора Орбана.

Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это признак не только отсутствия хороших манер, но и паники. <...> Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец, — написал Кошкович.

Ранее украинский лидер оскорбил премьер-министра Венгрии, предложив дать ему подзатыльник. По словам Зеленского, силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги.

Помимо этого, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. Он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа.