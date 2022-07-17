Зеленского призвали вывести войска из Запорожья Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

Власти Запорожской области призывают президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из региона, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время разрабатывается план освобождения города.

Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города, — сказал Рогов.

Он отметил, что в настоящее время под контролем союзных войск находится 70% территории региона, но ВСУ не покидают областной центр

Рогов заявил, что в еще не взятых под контроль населенных пунктах региона люди «ждут освобождения» и «просят избавить их от оккупации». По его словам, «полицаи» и СБУ проводят «массовые облавы».

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что референдум о присоединении региона к России пройдет в начале осени. Предполагается, что плебисцит проведут в первой половине сентября.