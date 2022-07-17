Власти Запорожской области призывают президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из региона, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время разрабатывается план освобождения города.
Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города, — сказал Рогов.
Он отметил, что в настоящее время под контролем союзных войск находится 70% территории региона, но ВСУ не покидают областной центр
Рогов заявил, что в еще не взятых под контроль населенных пунктах региона люди «ждут освобождения» и «просят избавить их от оккупации». По его словам, «полицаи» и СБУ проводят «массовые облавы».
Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что референдум о присоединении региона к России пройдет в начале осени. Предполагается, что плебисцит проведут в первой половине сентября.