Зеленский заявил об угрозе «российского блицкрига» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e3e4d104-c2b1-11eb-9d07-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт на территории Донбасса разгорится с новой силой. И всё это из-за малой эффективности переговоров в нормандском формате. Данную позицию в разговоре с журналистами издания Frankfurter Allgemeine Zeitung озвучил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам политика, в рамках нормандского формата уже были сделаны важные шаги. Однако участники переговоров не желают обсуждать что-то, кроме ситуации на востоке Украины.

Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе «Северный поток — 2», ни о гарантиях безопасности. Речь там не идёт о нашем членстве в НАТО или о нашем партнёрстве с Альянсом. Европейские лидеры избрали в отношении Москвы стратегию осторожной дипломатии. Они не желают называть Россию одной из участниц конфликта. Это может привести к расширению подконтрольных ополчению территорий до административных границ Донецкой и Луганской областей, — подчеркнул Зеленский.

В апреле отмечались учащённые обстрелы с обеих сторон в зоне соприкосновения в Донбассе, военный конфликт на территории которого продолжается с 2014 года. Существовали опасения, что перемирие, установленное в 2020 году, будет нарушено и это приведёт к полномасштабным боям. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается поглощать Донбасс.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского по поводу аннексии непризнанных ДНР и ЛНР нужно относиться без всякого интереса.