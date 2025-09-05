Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 18:41

Зеленский встретился с лидером восточноевропейской страны

Dennik N: Фицо встретился с Зеленским на границе Словакии и Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо через несколько дней после того, как в Китае провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе двух стран — в Ужгороде, сообщает словацкое издание Dennik N. По его данным, лидеры государств обсудили вопросы, «вызывающие обеспокоенность» Братиславы.

Со словацкой стороны на встречу также прибыли министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. От Украины присутствовала премьер Юлия Свириденко.

Ранее Фицо после встречи с Путиным заявил, что сделал несколько выводов о кризисе на Украине. Он отметил, что намерен озвучить эти выводы и послания президенту Зеленскому в пятницу. Он также добавил, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без обсуждения территориальных изменений и осознания невозможности вступления Украины в НАТО. Фицо также отверг предложение Евросоюза выделить €100 млрд на военную технику для Украины, назвав его неудачной шуткой.

Словакия
Роберт Фицо
встречи
Украина
Владимир Зеленский
