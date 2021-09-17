Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень страны. В этом документе подводятся итоги оборонной реформы за 2016–2020 годы, излагаются проблемы функционирования сил обороны в условиях реально существующих и потенциальных угроз. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, — отметили в офисе украинского лидера.

В документе, в частности, сказано, что военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, в том числе по обеспечению «отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ, восстановлению суверенитета страны, её территориальной целостности и предотвращению военных конфликтов с любыми иностранными государствами».

Также военная политика нацелена на внедрение в силах обороны передового опыта и принципов и стандартов стран — членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с будущим внедрением в евро-атлантические структуры.

На основании данного документа в стране будут разработаны государственные целевые программы по развитию возможностей сил обороны.

Ранее сообщалось, что обнародовать план трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский презентовал в США, требует от властей партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».