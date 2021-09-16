«Оппозиционная платформа» потребовала показать план трансформации Украины

Обнародовать план трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский презентовал в США, требует от властей партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Соответствующее заявление опубликовано на сайте политической организации.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября совершил рабочую поездку в США. В числе прочего там он представил план трансформации Украины, мероприятие прошло в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. По словам Зеленского, план содержит порядка 80 проектов на общую сумму $227 млрд. Украинский лидер выразил надежду, что США присоединятся к реализации этого плана, являющегося, по его словам, инструментом развития стратегического партнёрства двух стран в экономике и содержащего конкретные экономические и инвестиционные проекты.

Как заявляет «Оппозиционная платформа», данным планом как целостным документом на Украине не располагают ни Минэкономики, ни Минфин. Более того, они не имеют никакого отношения к его подготовке.

Не располагает планом и офис президента, а пресс-секретарь Зеленского в связи с волной возмущения на Украине пообещал «оформить и показать» этот документ... «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет: не надо ничего оформлять и подтасовывать. Мы требуем опубликовать именно тот документ, который был передан американской стороне, в полном объёме, — говорится в заявлении партии.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власти поставили народ Украины на грань выживания, люди находятся в бедственном положении.