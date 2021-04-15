Зеленский считает ситуацию в Донбассе «контролируемой»

https://static.news.ru/photo/311d4bfe-9e09-11eb-81af-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ситуация на востоке страны «контролируемая». Об этом он сказал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Детали я не могу рассказать, но ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, — заявил украинский лидер в эфире телеканала «Украина 24».

Зеленский отметил, что в ходе заседания обсуждались несколько вопросов, среди которых «самым главным и самым приоритетным» был вопрос Донбасса. Он добавил, что обсуждение проходило в закрытом режиме.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в «провокациях» на границе с Украиной. Министр отметила, что Москва «предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию». Она подчеркнула, что Берлин вместе с Киевом не хочет участвовать в этой игре.

Как сообщал NEWS.ru, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс считает, что Россия может вторгнуться на Украину. Он напомнил, что с 2005 по 2008 год работал послом в России и усвоил, что российское руководство нельзя недооценивать. Бёрнс также рассказал, что вместе с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс провёл много времени в беседах с американскими союзниками, когда происходил обмен информацией.