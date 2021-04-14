Глава ЦРУ объяснил, почему нельзя исключать вторжение России на Украину

https://static.news.ru/photo/62958208-9d57-11eb-a8d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс считает, что Россия может вторгнуться на Украину. Об этом он заявил в ходе слушаний в спецкомитете по разведке сената Конгресса США.

Военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса вызывает серьёзную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьёзно относиться не только США, но и наши союзники, — заявил глава ЦРУ.

Он напомнил, что с 2005 по 2008 год работал послом в России и усвоил, что российское руководство нельзя недооценивать. Бёрнс также рассказал, что вместе с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс провёл много времени в беседах с американскими союзниками, когда происходил обмен информацией. Глава ЦРУ отметил, что в прошедшем разговоре между главой Белого дома Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил «о нашей серьёзной обеспокоенности» концентрацией российских сил, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в «провокациях» на границе с Украиной. Министр отметила, что Москва «предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию». Она подчеркнула, что Берлин вместе с Киевом не хочет участвовать в этой игре.

Как писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил об обеспокоенности из-за эскалации конфликта на востоке Украины.