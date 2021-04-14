Лавров заявил главе ОБСЕ об обеспокоенности ситуацией в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7479c114-9d39-11eb-aeda-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил об обеспокоенности из-за эскалации конфликта на востоке Украины.

С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска, — говорится в сообщении МИД России.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО несёт прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе. При этом он отметил много признаков, что Киев хочет эскалации конфликта в этом регионе.

Как сообщал NEWS.ru, советник российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заставить украинские власти отказаться от «кровавой и самоубийственной авантюры» в Донбассе.