Россия призвала ОБСЕ заставить Киев отказаться от «авантюры» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1970307a-9d19-11eb-bc71-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны заставить украинские власти отказаться от «кровавой и самоубийственной авантюры» в Донбассе. Об этом заявила советник российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Если государства — участники ОБСЕ не только на словах, но и на деле желают предотвратить эскалацию напряжённости, им следует не призывать Россию «свернуть военное наращивание» на своей же территории (которого фактически нет!), а заставить Киев отказаться от милитаристской риторики и воздержаться от кровавой и самоубийственной авантюры (в Донбассе — прим. NEWS.ru), — приводит ТАСС выдержку из заявления Ждановой, сделанного в ходе заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.

Она подчеркнула, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в прямом диалоге Киева с представителями самопровозглашённых республик и соблюдении Минских соглашений.

Представители государств — участников ОБСЕ по запросу Украины проводят чрезвычайное совместное заседания из-за военной активности на границе России и Украины. Российская делегация выступила против принятия на заседании каких-либо решений или рекомендаций.

Как сообщал NEWS.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО занимается науськиванием и подстрекательством Киева к созданию напряжённости в Донбассе. По её словам, Евросоюза также слдеит за происходящим на юго-востоке Украины и всячески воодушевляет киевский режим. Она напомнила, что европейские политики не требуют от Киева покаяться в убийстве мирного населения и нет ни одного жёсткого публичного призыва к Киеву вернуться за стол переговоров и прекратить «международное политическое безобразие».