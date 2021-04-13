Минобороны ФРГ обвинило РФ в провокации на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/d132beda-9cf6-11eb-97e3-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Германии выступило с обвинением в адрес России. Ведомство заявило о том, что РФ якобы устраивает провокацию на границах с Украиной. Такое мнение высказала глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ARD.

Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре, — сказала она.

Крамп-Карренбауэр выразила надежду, что больше подобного не повторится. Правда, она не уточнила, чем и как именно Россия устраивает якобы провокацию. Не исключено, что глава ведомства имела в виду «эскалацию конфликта в Донбассе».

Ранее главы МИД стран «Большой семёрки» (G7) выпустили совместное заявление с обвинениями России в провокациях на границе с Украиной. Их поддержал верховный представитель Евросоюза.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Вашингтон также призывал Москву объяснить передвижения войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска перемещаются по своей территории и Кремль не обязан давать в этой связи никому никаких объяснений.